耶誕佳節逼近，歐洲洋溢著溫馨熱鬧的氣氛，購物商城與家家戶戶少不了應景的耶誕樹，但是這些耶誕樹不乏喬治亞血汗工人冒生命危險換來的。喬治亞比鄰黑海，介於俄羅斯與土耳其之間，盛產高加索冷杉，因為這個樹種的香氣、深綠色針葉、樹形與高度，讓高加索冷杉成了歐洲最受歡迎的耶誕樹種。為了取得高加索冷衫的毬果，讓歐洲園藝商育種，喬治亞每到秋天就會有一批工人（最小年僅10歲）冒著生命危險，沒有任何防護措施地徒手爬上50公尺高的樹上採集毬果，只為賺取微薄的薪資。

喬治亞工人徒手爬樹。（摘自網路）

一位在北部安布羅勞里森林（Ambrolauri Forest）採集毬果的工人說：「我爬到樹上後，試著不想其他事情，只能專心，如果不專心，可能會掉下去。」

被問及何以選擇這麼危險的工作，他無奈地說，這是很重要的收入來源，因為這裡沒有其他的工作機會。可惜今年毬果收成不佳，毬果剖半後，裡面的種子數量也不多。

爬上50公尺高聳的冷衫摘毬果數高危險工作。最近一次悲劇發生在2012年，因為支撐的樹枝斷裂而賠上一命。最近業者已加強安全防護，要求工人佩戴安全吊繩，但護具會影響移動，因此許多藝高膽大的工人並未切實配合。

高加索冷杉由播種到長成成樹需時11年，種植場之後會將樹賣給大大小小的園藝公司。在英國，一棵高加索冷杉的售價由40英鎊到100英鎊（約台幣1500-3900）不等，但採摘毬果的工人每公斤毬果只換得約台幣11-22元。

(中時 )