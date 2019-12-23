元旦將屆，國民黨總統候選人韓國瑜當天將連趕高雄、台南兩場升旗典禮，隨即在台南市為國民黨立委候選人洪秀柱等人輔選；國民黨中央當天上午7點將在中央黨部辦升旗典禮，除了黨主席吳敦義之外，目前劃邀副總統候選人張善政、前總統馬英九以及北市立委候選人參加。

明年1月11日總統大選將屆，元旦升旗也成候選人、政黨規劃展現愛國心的時機，以「捍衛中華民國」為職志的韓國瑜，昨由競選辦公室宣布當天上午7點40分出席高雄市文化中心由市府舉辦的升旗典禮，9點10 出席台南公園由國民黨台南市黨部主辦的升旗典禮。

韓競辦總發言人王淺秋表示，高雄市的跨年活動是新聞局辦的，希望平衡南北差距，以南方崛起的概念來辦活動；至於到台南參加升旗典禮是要挺洪秀柱、謝龍介等立委候選人。

她也說，其實韓一直不希過度動員，也不想太勞民傷財，一方面韓也需要一些時間開閉門會議或準備活動，但很多支持者反而要求黃金週不能沒活動，現在出來挺韓，彷彿參加嘉年華，大家都很歡樂。

據悉，高雄升旗典禮將有藝術開場表演、海軍陸戰隊樂儀隊表演，以及星光合唱團表演；除彰顯熱愛中華民國，也要展現歡樂氣氛。

王淺秋說，根據銘傳大學調查，最近一星期，韓在臉書聲量52.34、蔡英文36.30、宋楚瑜11.34，正聲量的部分韓23、蔡19，不滿意的負面聲量韓24、蔡32，這是近期來臉書聲量最正面的一次。而這星期有三位總統候選人政見會、民進黨結合時力對韓抹黑抹紅抹黃、高雄人對不起台灣等等，這顯示負面選戰是沒用的；她呼籲國家機器不要再亂來，民進黨也該評估負面選舉有沒有用。

(中時 )