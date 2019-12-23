利比亞東部的利比亞國民軍(Libyan National Army ,LNA)表示，他們已經監視了一架波音747-412型客機，他們認為這架飛機從伊斯坦堡飛往利比亞，而且夾帶了一批準備提供給利比亞民族協議政府(Government of National Accord,GNA)的軍事武器，LNA將視之為軍機，可以擊落。

紐約時報(NewYork Times)報導，LNA陣營發言人米斯馬里（Ahmed Mismari）警告，軍火運輸商不要試圖利用民航機來運輸武器，他說「本陣營將擊落並打擊任何攜帶武器的飛機，如果證實民航機有軍事用途，那麼它的平民身分就會消失。」

米斯馬里還在周日發布的影片中說，LNA對米斯拉塔(Misrata)的武裝部隊下達最後警示，他們必須立即撤出米斯拉塔，不然他們就會發動攻擊。米斯拉塔的部隊與首都的黎波里的GNA 是同一陣營，目前國際上普遍認可GNA，但是LNA也有一些國家支持。

自今年4月以來，利比亞陸軍元帥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）組成LNA，並且發動內戰，目標是奪下首都的黎波里，而首都的GNA，是2016年由聯合國達成協議成立的，被視為合法政府。

土耳其是支持GNA的，也提供GNA武器。因此LNA與土耳其的關係相當緊張，上週六LNA在利比亞海岸附近，扣押了一艘懸掛格瑞納達國旗的船，認為該船替土耳其運送武器給GNA。

(中時電子報)