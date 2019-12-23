針對政府要在年底前強行三讀通過《反滲透法》，日月潭文武廟董事長張德林很憂心，該法未經公聽會，讓民眾實質了解內容是什麼？也未經立法院詳加討論，訂出明確規範，《反滲透法》若草率通過，勢必會嚴重影響兩岸未來實質的宗教文化交流。

張德林指出，日月潭文武廟和對岸寺廟針對關聖帝君和岳飛神佛的交流，2、30年來，純粹是宗教文化上的交流，沒有任何政治色彩，而今政府在選舉前，草率的要強行通過《反滲透法》，用意何在？認定標準是什麼？沒有人知道，是否又是戒嚴時期的色彩又復辟？很令人擔。

張德林更質疑，國家本就有國安法並有其他司法規範，民眾若涉有違法，自可依法辦理，又何必急著此時要草率通過《反滲透法》？動機令人不解，宗教界大都是古意善良的百姓，這種任性獨裁式強行通過立法，除會嚴重有礙兩岸實質宗教文化交流，並會造成更多紛擾及人心惶惶，人人自危而已，值得政府三思。

(中時 )