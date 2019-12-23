2019年進入尾聲，台灣在轉單、回台投資的效益下，各學術機構陸續上修今、明兩年經濟成長率，保2不成問題；台灣上市櫃公司協會今晚舉辦東方領袖講座，特別邀請行中華經濟研究院院長陳思寬，以「2020年國內外經濟情勢展望」做專題演講，她指出，中經院日前上修明年經濟成長率至2.44％，但陸美貿易戰紛爭的後續走勢，仍是影響台灣明年經濟成長的最大變數。

中經院預測今年台灣經濟成長率為2.54％，陳思寬表示，貿易紛擾下有這樣的表現是超乎預期，成長動能在內需，下半年又有資本形成的貢獻，11月的工業生產指數年增由負轉正、年增2.15％，12月外銷訂單也可望傳出好消息，台股殖利率也有不錯表現，大盤指數也來到29年多來新高。

近來最大利多消息，陳思寬認為，是美國取消原定12月15日對大陸高達1560億美元商品，包括手機、筆電、玩具、衣服等加徵15％的高關稅，若真的實施，會直接衝擊消費者的生活以及荷包，此外，美國也同步針對9月1日、1200億美元商品關稅，從原本的15％降至7.5％；中國大陸也釋出善意，將對美國購買更多農產品。

不過，陳思寬警示，這只是表面上的談判，只要協商的文件未簽署，不確定的因素就存在，此外，這階段的貿易談判還有核心問題尚未解決，包括大陸企業補貼政策、國有企業等問題，還要看後續談判的進程與結果才能底定。

陳思寬認為，陸美貿易戰只是表面，更深層的還牽涉科技戰、金融戰，這些不確定因素仍然存在。

除貿易戰的潛在風險，陳思寬表示，也要同時關注英國脫歐、新興市場匯率以及中國大陸成長趨緩以及債務風險等，這些變因都可能對台灣明年經濟成長帶來衝擊。

台灣全年經濟預測先下、後上修正，陳思寬解釋，計畫趕不上變化，尤其台灣是小型經濟體，深受國際經濟影響，全球股市、經濟還得受制於美國總統川普推特影響；陳思寬表示，明年除了民間投資動能外，只要公營事業投資維持、如期執行，國內經濟成長表現會比較有把握。

(中時 )