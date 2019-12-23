大陸國家主席習近平23日表示，中日雙方要拓展務實合作，推進高品質共建“一帶一路”和中日第三方市場合作，在人工智慧、大資料、物聯網等領域加強互利合作，積極培育雙向開放、公平透明、非歧視性的創新環境。

央視新聞(CCTV)用戶端援引習近平在會見日本首相安倍晉三時稱，應堅持以全球大視野思考和謀劃中日兩國關係，堅持在相互尊重、求同存異基礎上加強溝通協調，積極推動構建攜手合作、互利雙贏的新格局。這應該成為雙方發展新時代中日關係的共同戰略指引。

“當前，中日關係面臨重要發展機遇，中方願同日方保持密切溝通，加強政治引領，推動中日關係再上新臺階，更好造福兩國人民，”習近平稱。

他強調，中日雙方要把握正確方向，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，妥善處理有關重大敏感問題，鞏固兩國關係政治基礎。這是雙方發展新時代中日關係必須始終堅守的根本，任何時候都不能含糊和動搖。

此外，要加強文化、旅遊、教育等人文領域交流，促進青少年雙向交流，擴大地方友城合作，相互支持對方辦好東京奧運會和北京冬奧會；要增進安全互信，更加積極地構建建設性安全關係。

第八次中日韓領導人會議將週二在中國四川成都舉行。

安倍則表示，日方高度重視並期待習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，日方希望雙方繼續擴大經貿、投資、創新、旅遊、文化、體育等領域務實合作。

(中時 )