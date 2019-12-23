蔡英文總統今晚出席台灣社會福利總盟聯合感恩餐會，總盟要求蔡英文在第二任總統任內推動及完成「社會福利基本法」，統一社福租稅和勞動法規。蔡英文也承諾，將會做為她下一任的工作。

蔡英文今晚赴台北大直典華旗艦館出席感恩餐會，台灣社會福利總盟理事長陳節如在致詞時細數社福機構目前面臨各類人員薪資調整和租稅問題等困境。

她呼籲政府檢討補助和委辦政策，期待蔡英文能在第二任總統任內推動社會福利基本法的立法，確立社會福利機構、需求民眾與國家三方關係的界定，組織機構的地方和中央層級，並統一社福租稅法規和勞動法規的建置。

蔡英文則在致詞時笑著說，「我每次來到這裡，第一個感覺是溫暖，第二個是壓力很大」，因為陳節如理事長都會把做不好的地方指出來，她要感謝社福機構持續為弱勢民眾提供專業服務，並強調民間組織的活力和熱情一直是台灣社會很重要的力量。

蔡英文承諾，社會福利基本法的立法會作為她下一任的工作，但她也細數這一任她在社福上的政績，強調這是有史以來最重視社福照顧的政府，很多外國政府也很驚訝，為何我們的長照2.0可以這麼快建構起來，她認為這也是民間力量共同努力的成果。

蔡英文表示，政府持續努力要讓長照做的更好更周全，也希望財源能夠增加，明年長照預算會增加到400億元，未來四年增加到600億，政府也將推出「逐年充實社工人力」及「全面調高社工薪資」兩大措施，預計增加超過3000名人力，明年開始調高公部門社工1500元到3000元不等的薪資。

她也將建立民間單位「專業服務費補助制度」，讓社工可以依年資調升薪資，這點早在 民進黨第一次執政，她擔任行政院副院長時就希望做的更好，一直到今天做總統才有機會改進，這只是個開始，政府未來還會持續照顧社工。

(中時 )