位於巴爾幹半島的克羅埃西亞，22日舉行總統大選第一回合，結果並無任何陣營單獨過半。保守派的現任女總統科琳達．格拉巴爾-基塔諾維奇拿到27％選票，不如自由派前總理米拉諾維奇的30％，右翼歌手史科洛則以24％居第三。得票最高的前兩人，將在1月5日決戰。

克國前總理、自由派候選人米拉諾維奇，22日偕妻子慶祝在首回合領先。(路透)

這場大選有11名候選人角逐，但除了上述3人，其他競爭力極低。儘管格拉巴爾-基塔諾維奇在首回合居次，不過一般看好她在整合右派勢力後，可望連任成功。在首輪投票中，同屬右翼的史科洛吸走格拉巴爾-基塔諾維奇的票源，堪稱她無法勝出的最大關鍵，但次回合已回歸單純的左右對決。她在競選總部告訴支持者，首輪投票是1個打10個的戰鬥，接下來右派要大團結。

台灣讀者對格拉巴爾-基塔諾維奇應不陌生，去年克國在世界盃足球賽上演黑馬傳奇殺進決賽，讓世界認識這個巴爾幹半島小國；在觀眾席賣力加油的美魔女總統，連帶也聲名大噪，成了場邊最美麗的風景。年過半百的科琳達保養得宜，顏值高，身材曼妙，堪稱格子軍團的勝利女神。

米拉諾維奇則把2星期後的投票，稱為文明競賽，「我們進入第二回合而非第二場戰爭，讓較好的那位勝出，我相信，我比對方更好。」

(中時 )