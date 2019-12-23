為平息因年金改革引發的全國大罷工爭議，法國總統馬克宏周日宣布將放棄卸任後的退休俸與津貼等總統特別禮遇，等於卸任後每月將少領至少19,500歐元(約65萬台幣)，以身作則展現推動這項法國史上最大規模年金制度改革的決心。

愛麗榭宮周日發布聲明指出，「馬克宏已決定放棄卸任後每月6,000歐元（稅前）的退休俸，並將總統的退休金方案也納入此次的全國年金改革計畫進行調整。」

馬克宏放棄高額退休俸與津貼由法國《巴黎人報》率先報導，愛麗榭宮發言人出面證實表示，「年金制度的改革適用每一個人，也包括馬克宏總統，他此舉就是以身作則。」

愛麗榭宮進一步指出，馬克宏卸任後也不會擔任憲法委員會的委員。法國媒體報導，憲法委員會委員為給予卸任總統的禮遇，此項禮遇可讓總統每月領取13,500歐元的終身退休俸。

愛麗榭宮表示，馬克宏是法國史上首位放棄特別禮遇的總統，以因應當前因年金改革引發大罷工造成法國社會動盪不安。法國總統任期為5年，馬克宏任期剛過一半，年金改革方案是馬克宏接下來施政的重點。

法國年金制度龐雜，總共有42個之多，且規定不一，包括鐵路工人等公務員給予提早退休並領取優渥的退休金。馬克宏的年金改革是將42個年金整合為1，並統一將退休年齡從62歲延長至64歲。

眼見罷工對法國社會的影響加劇，馬克宏上周六赴象牙海岸度假時還特別喊話，希望耶誕節期間能停止罷工，政府方面也適出善意，表示若能找到年金的財源，年金改革可以考慮暫緩延長退休年齡。

儘管罷工造成日常生活大亂，但民眾多數支持罷工，根據法國《星期日報》公布由Ifop所完成的最新民調顯示，有5成1的民眾支持或認同罷工，反罷工的民眾比率僅約3成出頭。

(工商 )