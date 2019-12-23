艾笛森（3591）董事會通過，將認列2.15億元資產減損，包含艾笛森2,000萬元，及子公司揚州艾笛森光電依照國際會計準則公報認列資產減損1.96億元，上述金額合計約新台幣2.15億元尚未經會計師查核，實際損失金額將依據會計師查核後之金額調整。

(工商 )

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