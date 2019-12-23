艾笛森 認列2.15億元資產減損 20:112019/12/23 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 艾笛森（3591）董事會通過，將認列2.15億元資產減損，包含艾笛森2,000萬元，及子公司揚州艾笛森光電依照國際會計準則公報認列資產減損1.96億元，上述金額合計約新台幣2.15億元尚未經會計師查核，實際損失金額將依據會計師查核後之金額調整。 (工商 ) #艾笛森 #金額 #資產 #會計師 #查核 也許您會感興趣 推薦閱讀 推動資產活化 憶聲投資30億 打造智匯科技園區 04:102019/12/19 產業．科技 防制金融犯罪 勤業眾信：強化三大關鍵 15:472019/12/19 財經 大魯閣虧損 明年轉投資鈴鹿賽道做資產減損 18:322019/12/19 財經 精測擬終止特定用途PCB生產計劃 資產減損不超過1億元 19:492019/12/19 財經 市場傳佳音 美資產高歌可期 04:102019/12/20 投資理財 吳姍儒澄清男友資產沒上億 04:102019/12/20 娛樂新聞 《半導體》精測聚焦5G應用，擬終止衛星通訊PCB生產 08:022019/12/20 財經 2020年股優於債 新興市場值得期待 10:242019/12/20 財經 台股本周成交值7,593億 近77周來最大量 18:002019/12/20 財經 有錢人被低估了 04:092019/12/22 專題周報 財經熱門新聞 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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