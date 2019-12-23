百年餅店「舊振南」迎接即將到來的金鼠農曆春節到來，即日起推出兩款豐盛的禮盒「禮饗好年禮籃」、「福氣丸甜品禮盒」搶市；尤其是「福氣丸甜品禮盒」，去年首度推出5,000盒、兩周即熱銷一空，今年因此加碼推出1萬盒，要讓收禮者感受到滿滿幸福團圓的氣氛。

舊振南董事長李雄慶表示，12月初針對VIP約1萬名企業客戶、祭出年節禮盒早鳥優惠案，預購禮盒訂購率明顯成長約二成。

舊振南今年禮盒設計突破以往年節沉韻風格，大膽運用了三大繽紛喜氣色系--「喜氣妃桃色、經典大方紅、討喜金橙色」，搭配象徵豐滿、歡慶的色彩煙火意象，不只年味十足，更展現送禮者的品味。

舊振南營運長李立元表示，年節必吃的麻佬，精選台灣九頭芋與低熱量的海藻糖製成，外層充滿堅果香氣，內裏酥脆篷鬆，象徵福氣圓滿。去年特別推出「時尚可可佬」口味，限量5,000盒，一推出兩周即完售，榮登舊振南年節詢問度排行第一；今年特別加碼推出1萬盒，目前已被預購3,000盒。

李立元表示，「時尚可可佬」特別選用素有巧克力業界中的愛馬仕之稱的「法芙娜頂級可可粉VALRHONA 」，呈現出的濃郁香醇口感以及天然紅棕色，口感也展現出巧克力迷人獨特的味覺感受。與舊振南精心製作的甜品麻佬，其核心精髓是一年採收一次的「九頭芋」，加上糯米蒸煮打漿後製成年糕狀油炸，口感酥鬆香脆，再裹上法芙娜頂級可可粉與可可碎豆，純粹的微酸滋味，一顆接一顆，福氣享不完。

此外，限量春節頂級送禮首選「禮饗好年禮籃」，嚴選年節必吃6大甜品-棗枝、生仁、人氣芝麻佬、核桃杏香酥、長年熱賣的棗泥核桃糕、牛軋糖，搭配舊振南精選來自舞鶴的頂級蜜香紅茶，加入有機玫瑰花片獨家調和，讓人嚐來爾雅又回韻芬芳。今年更特別放入獨家春福金鼠窗花與主題紅包袋，滿滿一大籃，象徵新春滿載豐收!

此外，「吉好運禮盒」滿載六樣福氣小點心-鳳梨酥、杏香酥、棗泥核桃糕、杏仁牛軋糖、南瓜子酥、杏仁酥六樣經典小點心，六角形禮盒的「六」和代表錢財的「祿」諧音，象徵福祿吉祥。視覺設計以喜氣妃桃色與搭配象徵豐滿、歡慶的色彩煙火意象，吉祥如意，豐盛饗宴。

(工商 )