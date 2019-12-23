影后楊雁雁主演電影《熱帶雨》拿下今年金馬獎最佳女主角，11月才來台參加頒獎典禮，隔不到1個月，又和老公、女兒全家來台度假，夫妻倆安排台北跟宜蘭礁溪的7天家庭旅行，「我一直對台灣的印象很好，天氣好、人好，就是比較怕地震。」偏偏她每次來台，都與地震同行。

楊雁雁來台自由行，行程安排的非常放鬆。（圖／盧禕祺攝）

因為新加坡的學生從11月中到12月統一放長假，楊雁雁配合7歲女兒的休假日，特地選在17日到23日到台灣玩，沒想到21日就碰上芮氏規模4.2級的地震，她說：「新加坡是古陸地，幾乎沒有地震，那天大地震女兒嚇到在飯店房間躲起來。」

楊雁雁跟台灣地震頗有緣，11月來台參加金馬獎時就遇到地震，地震當下她人在房間裡，看到門把上「請勿打擾」的吊牌在晃動，身旁化妝師嚇到一直喊可怕；更早在10年前，她演出《幸福萬歲》入圍第53屆亞太影展，到高雄參加頒獎典禮，當年也有大地震，她回憶說：「那屆是胡瓜跟侯佩岑主持，地震的時候看到館內吊燈晃來晃去，侯很冷靜請大家鎮靜，但我心裡急著規劃逃生路線，把3次遭遇地震經驗都獻給台灣。」

楊雁雁還笑說，以前在念書的時候，有位課堂老師畢業於台灣師範大學，跟同學們分享在台留學經驗，那位老師說有次住飯店，突然整個房間都在晃動，以為鬧鬼了，緊張到打給服務台，才知道原來是發生地震。

被問到新工作，楊雁雁表示最近需要休息一下。（盧禕祺攝）

這次的台灣行，楊雁雁安排的行程相當輕鬆，除了泡溫泉、見老朋友，就是吃吃逛逛，特別幫女兒訂了Hello Kitty主題的房間，玩到台北時女兒還跑去親友家外宿一天，「女兒快8歲了，個性很獨立，我告訴她自由是要有責任的，不知道她聽不聽得懂，平時就像唐三藏一直念經給她聽。」

至於新工作方面，楊雁雁封金馬影后之後，馬上就回新加坡為《熱帶雨》宣傳，1月底又得規劃來台打片，沒時間接新戲，她透露自己從不軋戲，需要時間跟角色告別，加上《熱帶雨》一連串海外影展訪問，即使殺青多時，總有種角色又回來了的感覺。

許家樂（右）跟楊雁雁再度合作，兩人都獲金馬獎肯定。（摘自臉書）

聊到同片演員許家樂，楊雁雁說兩人7年前合作《爸媽不在家》演出母子，當時許只是小朋友，「我要求他不能叫我阿姨，只能叫媽咪，直到拍《熱帶雨》的第一天，我才請他以同事的角度看我，因為他中文不是很靈光，不懂加敬語，就叫我雁雁。他準備要去當兵了，要當2年，希望他這段時間能夠繼續成長。」電影《熱帶雨》預計明年1月31日在台上映。

(中時 )