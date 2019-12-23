交通部長林佳龍表示，出席台中蔡英文總統連任競總顧問團的企業主，都是商場領袖，願意站出來挺台灣，選擇蔡英文繼續穩健持續推動台灣進步的政府。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌說，蔡總統選舉算是穩定，但最終投票率是很重要的關鍵。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部主委何明杰表示，台中市競選總部的顧問團由和大工業董事長沈國榮擔任總團長，拜託企業家在地方上的影響力，選出最優秀的蔡英文與賴清德總統、副總統，替國家來服務。（盧金足攝）

民進黨副總統候選人賴清德23日晚上在出席台中蔡英文總統連任競總顧問團座談會時表示，台灣俗語有句話，「顧佛祖也要顧腹肚」，所以不論前總統陳水扁和總統蔡英文、民進黨在野時都是重視發展經濟的政黨，並向全場與會的企業主呼籲「2020總統、立委大選，請支持一路來最顧經濟的民進黨」。

賴清德說，民進黨的英文「DPP」代表追求民主、和平和繁榮，經濟發展的政府，連林義雄與美麗島事件受害人，沒有人出來要求血債血還，以牙還牙，民進黨講究愛與和平非暴力。

「台灣俗語有句話，顧佛祖也要顧腹肚！」賴清德表示，不論「阿扁和蔡英文當總統，民進黨在野時都是重視發展經濟的政黨」。

交通部長林佳龍表示，出席台中蔡英文總統連任競總顧問團的企業主，都是商場領袖，願意站出來挺台灣，這些企業老闆具有國際觀，2020選舉對台灣的重要性，和大工業董事長沈國榮事業成功，還願站出來擔任總團長，一一拜訪企業主，選舉造勢社會的影響力，作台灣發展的轉捩點。

「誰當總統影響非常大！」林佳龍說，中國崛起，世界秩序在改變，台灣有機會參與世界的大環境，誰當總統影響非常大，「2020台灣要贏，小英要贏」，要有大我精神，企業主感受小英總統這四年政績顯現出來。

林佳龍表示，改革時可能得罪人，現在做了修正，整個執政成績，社會中道力量已看見清楚，選擇蔡英文繼續穩健持續推動台灣進步的政府。

立法院副院長蔡其昌說，蔡總統選舉算是穩定，但最終投票率是很重要的關鍵，所以最後的幾天的時間，鼓勵年輕朋友要返鄉投票，要再透過組織動員最後的拉票、催票，讓所有的人願意出來投票，只有願意出來投票，才是蔡總統勝選的關鍵。

民進黨台中市黨部主委何明杰表示，台中市競選總部的顧問團由沈國榮擔任總團長，企業家加入顧問團，估計大概有300人左右，從座談會深入了解企業在經營上面，需不需要政府來幫忙什麼，利用這個機會，跟大家更深一層互動，希望1月11日選舉，能夠拜託企業家，在地方上的影響力，選出最優秀的蔡英文與賴清德總統、副總統，替國家來服務。

(中時 )