現場最受歡迎的Q版人偶素還真，果然造成轟動，一出場即引起一陣歡呼。（陳麒全攝）

采盟免稅店邀請了知名霹靂布袋戲歌手千譯及四位經典人物角色扮演者到現場，演唱霹靂金曲及國台語版本改編的耶誕歌曲，歌詞內容十分逗趣可愛，讓活動現場充滿歡樂的笑聲。（陳麒全攝）

采盟免稅店邀請了知名霹靂布袋戲歌手千譯及四位經典人物角色扮演者到現場，演唱霹靂金曲及國台語版本改編的耶誕歌曲，歌詞內容十分逗趣可愛，讓活動現場充滿歡樂的笑聲。（陳麒全攝）

采盟免稅店舉辦的「霹靂陪你唱 聖誕快樂」活動。（陳麒全攝）

耶誕節前夕，桃園機場充滿歡樂佳節氛圍，23日下午采盟免稅店邀請了知名霹靂布袋戲歌手千譯及四位經典人物角色扮演者到現場，演唱霹靂金曲及國台語版本改編的耶誕歌曲，歌詞內容十分逗趣可愛，讓活動現場充滿歡樂的笑聲。

現場吸引眾人目光的四位霹靂經典人物，包括反派角色的鬼麒主、沉穩霸氣的玄囂太子、機敏好辯的疏樓龍宿、具有特異奇能的騶山棋一，帶來極富視覺相當精彩的舞蹈表演，最吸睛的不外乎現場最受歡迎的Q版人偶素還真，果然造成轟動，一出場即引起一陣歡呼，旅客紛紛爭相合照留念。

采盟免稅店舉辦的「霹靂陪你唱 聖誕快樂」活動，除了有霹靂歌手演唱及耶誕小天使發送耶誕糖果與旅客分享外，采盟更特地與霹靂布袋戲合作推出獨家聯名機場限定款「霹靂隨身唱麥克風」，凡至店上香化及綜合精品區，消費折扣後滿萬元，即可獲得「霹靂隨身唱麥克風」乙支。活動現場加碼有趣互動的有獎徵答，免費送出霹靂隨身唱麥克風，讓現場旅客感受溫馨熱鬧的耶誕氛圍。

(中時 )