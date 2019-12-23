阿拉伯聯合大公國先前推出1款名為「ToTok」的通訊軟體，下載量突破百萬。美媒22日引述機密文件報導，ToTok實際上是阿國政府監控民眾的工具，透過通訊軟體，暗中取得用戶行蹤、對話紀錄等資訊。Google與Apple已先後將ToTok下架，阿國官方及美國中情局（CIA）則拒絕回應相關報導。

普及全球的通訊軟體如WhatsApp與Skype，部分功能在阿國受到限制，因此國產的ToTok廣受歡迎。ToTok在全球也吸引不少用戶，上周甚至成為美國下載量最多的應用程式之一。

不過，《紐約時報》披露，ToTok以提供天氣預報為由，收集用戶的精確定位，並能存取手機收音器、相機等，讓阿國政府監控用戶的對話、行程、音樂檔案及照片等。

《紐時》指，ToTok營運商「Breej Holding」背後企業應為與國家情報單位相關的「DarkMatter」及「Pax Al」。阿國官員承認，ToTok確是用作監控；而美國情報機關也曾向盟友警告過ToTok的危險性。分析指，ToTok開發簡易，幾乎是大陸軟體「一塊」的翻版，連名字也與抖音海外版「TikTok」相似。中國巨企華為近期亦曾於廣告中宣傳ToTok。

阿國、沙烏地阿拉伯、卡達等中東國家都曾與以色列或美國等私人企業合作，透過中間人入侵，取得敵人或國民的資訊。但ToTok反映出，部分政府開始以誘使用戶自願上鉤的方式，直接進行監控。此舉被視為富裕國家之間數位軍備競賽的一部分，不少政府各出奇招，監控外國對手、罪犯、恐怖分子、媒體及異議人士。

(中時 )