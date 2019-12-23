蔡辦再推影片，要選民聽聽陳建仁的內心話。（截取自小英發言人臉書）

選戰倒數剩不到20天，蔡英文總統連任辦公室於今晚推出最新系列影片首部曲《大仁哥的心內話－為人民服務篇》，由副總統陳建仁分享四年來的心路歷程，蔡辦表示，透過陳的回憶能夠看見蔡英文總統面對壓力時的堅毅，並看見民進黨在去年1124後的改變與進化。

身兼蔡英文總統連任全國競選總部主任委員的「大仁哥」陳建仁，在影片中感性地道出任職以來為人民服務的心聲，並分享這四年一路走來的心路歷程。

小英發言人阮昭雄表示，陳副總統在這段回顧影片中特別提到，在去年1124之前、也就是執政的前三年，雖然執政黨不斷努力的在修改法律、建立制度、推動計畫，但「我們真的沒有花太多時間，去讓人民了解說，我們做了什麼。」包括蔡總統在內，都在去年地方選舉後，痛定思痛的反省過。

陳建仁在影片中提及蔡英文總統面對執政的壓力，「我本來以為她會跟我談一下一些她心裡的埋怨、或者心裡對一些事情的批評。她後來只跟我說，副總統啊，我們真的要相忍為國。」他認為，這足以顯示蔡總統的抗壓性以及沉穩的人格特質。

非民進黨員的陳建仁也肯定民進黨能夠從錯誤中學習、彼此溝通協調，團結在一起，讓他感到非常感動。

陳建仁最後也在影片中強調，「台灣人民一定要有正確的認識，越來越有智慧，越來越能夠體認到自己要負責自己決定的未來，也真的有能力去做很好的判斷，所以台灣人民給我很大的信心。」

阮昭雄表示，他從政多年以來，包含四年前也同樣擔任小英總統的競選辦公室發言人，看著小英總統與民進黨一路走到今日著實不易，距離總統大選僅剩19天，期望台灣人民能夠做出正確的選擇，讓台灣繼續向前邁進，與民進黨一起共同努力進步與前進。

(中時 )