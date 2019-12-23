女嬰父怒喊姜冠宇道歉撤照 否則提告

國民黨總統候選人韓國瑜昨(22日)出席寶寶爬行比賽，一張親吻女嬰照，在網路上頻遭抹黑，網紅醫師姜冠宇更在臉書po出女嬰與另一名長泡疹嬰兒的合成照，引發大批網友在下方謾罵，對此女嬰父親相當震怒，強調「如果這行為繼續，沒有把照片撤下來，沒有跟我道歉，我可能會提告。」

女嬰父親指出，原本老婆開開心心帶著女兒跟韓國瑜合照，沒想到卻被媒體、網友大幅渲染，「有就有，沒有就沒有，怎麼會講成韓先生強抱我女兒、親她，想要害她染上病毒，原本很簡單的事情會什麼要扯上藍綠對立，好好的事情怎麼會變成這樣。」

看到姜冠宇的臉書貼文，女嬰父親也相當生氣，「姜冠宇醫生是個高知識分子，卻開個窗口，讓很多網友在下面謾罵，覺得他很可惡。」

女嬰父親也表示，將保留法律追訴權，「我不是有很多時間，跟一個醫生在搞他的政治立場，我也要養小孩、工作，如果這行為繼續，沒有撤下來、沒有跟我道歉，我可能會提告。」

(中時 )