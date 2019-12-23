曾雅蘭23日錄中天《小明星大跟班》，15歲女兒侯宣翎在美國當小留學生念10年級，近日放假剛回台，她為了到機場接女兒興奮到睡不著，「孩子從來沒有離開我們這麼久，不管做什麼，我們都是一家4口一起行動。」她坦言英文不流利的女兒在國外生活很辛苦，不僅聊天不懂怎麼表達，連課程也沒辦法完全聽懂，「很多人都覺得當小留學生很好，其實真的很辛苦。」

曾雅蘭細數女兒改變，「她原先完全不做家事，吃完飯碗放桌上，浴巾用完到處丟，這次回來，用完的浴巾竟然摺好掛好。」她認為女兒在美國，凡事自己來，所以變得獨立，「她的寄宿媽媽喜歡有機食物，經常是冷凍食品，拷雞一吃好幾天，她以前從來沒有在家裡下廚，現在也開始學會做菜了。」她透露老公侯昌明為了女兒自己休長假留在美國太孤獨，還臨時花3萬買機票，要女兒飛回台。

曾雅蘭細數女兒轉變。（中天提供）

曾雅蘭、侯昌明夫妻副業經營投入，曾雅蘭自己兼任服飾拍照模特兒，她坦言太忙碌整個人累到身體出狀況，不僅長出子宮肌瘤，還有腎結石，本來因體質就有近50顆毛囊纖維瘤的她，抽血還被說癌指數變高，甚至壓力大到一度無法呼吸，她無奈地說：「我本來就有憂鬱病史，醫生說可能是憂鬱症引發。」她透露服飾每月營收30萬以上，希望再努力拚5年，荷包飽飽再退休。

(中時 )