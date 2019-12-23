八三夭推出新單曲〈馬子狗〉邀玖壹壹一同合作，以時下流行語「馬子狗」入歌，引起熱論。他們日前拍攝MV，在現場2團人馬也互相推舉一位「女友控」代表，八三夭團員幾乎異口同聲，直指團長小橘有異性、沒人性，自從他結婚後，就如同副歌所描寫「好兄弟揪我都沒空」，再也沒人有辦法約他出門吃飯。

玖壹壹則是公認洋蔥是馬子狗代表，春風跟健志都表示MV裡面為女友犧牲奉獻、做牛做馬，都猶如洋蔥私下的真實寫照。〈馬子狗〉MV邀來網紅反骨男孩的酷炫自導自演，還替八三夭鼓手阿電設計親密橋段，讓蕾拉哭倒阿電懷中，阿電開心說：「要NG幾次我都奉陪。」笑翻眾人。

而八三夭這次找上玖壹壹合作，主要是因之前在金曲獎、小巨蛋互唱對方成名曲後，意外激盪出音樂火花，八三夭主唱阿璞與玖壹壹洋蔥開會討論後，決定一起合作動感、朗朗上口的洗腦神曲，阿璞表示在耶誕節前，他們想以趣味的方式寫一首歌送給熱戀中男孩們，願意為自己心愛的人，甘願做最貼心的馬子狗。

(中時 )