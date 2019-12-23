「三立影城」接手經營埔心牧場一年業績翻倍，最近園區除了增添羊駝、梅花鹿、小袋鼠等超萌新貴客，23日特舉辦「水豚君入村記者會」，歡迎動物界「療癒系天王」水豚入住！台視、三立新偶像劇《跟鯊魚接吻》女主角鍾瑶親赴埔心牧場擔任活動大使，喜歡各類動物的她表示，以後退休後想從事海洋保育或照顧動物有關的工作，「跟動物工作一定比跟人工作有趣！」

三立影城董事長張榮華與活動大使鍾瑶、頑皮世界副總李英俊一起出席埔心牧場「水豚君入村記者會」。（三立提供）

三立影城董事長張榮華與頑皮世界副總李英俊一起出席埔心牧場「水豚君入村記者會」。（三立提供）

這次埔心牧場與台南頑皮世界野生動物園合作，三立影城董事長張榮華與頑皮世界副總李英俊都親自出席，張榮華表示，感謝頑皮世界分享最萌、最受歡迎的水豚君，以迎接鼠年到來，讓北部民眾可以就近在埔心牧場與水豚拍照打卡。李英俊副總也表示水豚君是「頑皮世界」的鎮園之寶，這次借展合作也是雙方起動合作模式的開始。

鍾瑶出席埔心牧場「水豚君入村記者會」。（三立提供）

鍾瑶與埔心牧場的可愛水豚君近距離互動。（三立提供）

擔任活動大使的鍾瑶，首度與萌度爆表的水豚近距離互動，她在牧場飼養人員的引導下，輕手輕腳拿著牧草餵食出來見客的3隻水豚君。她說之前曾在阿拉斯加看過類似水豚的「河狸」，因為牠們長很像，她一直以為是同一類。餵完害羞的水豚，她又造訪羊駝村，同樣餵食可愛的羊駝們餵到流連忘返。

鍾瑶與埔心牧場的可愛水豚君近距離互動。（三立提供）

鍾瑶與埔心牧場的可愛水豚君近距離互動。（三立提供）

她喜愛動物眾所皆知，最喜歡的是貓頭鷹，「原本最喜歡無尾熊，但有次看到貓頭鷹本人，深深被眼神吸引，覺得牠們好神秘，我相信牠們是外星人的監視器！」朋友知道她喜歡，出國看到貓頭鷹木雕等相關紀念品都會買回來送她。她甚至想過要養隻貓頭鷹，但後來發現是保育動物只好作罷。原本家裡養了1狗2貓，狗狗今年三月走了，傷心的她，短時間內應該都不敢再養狗。

鍾瑶與埔心牧場的可愛羊駝近距離互動。（三立提供）

鍾瑶與埔心牧場的可愛羊駝近距離互動。（三立提供）

喜歡親近動物的她，也是有例外，她坦言最怕蟑螂，加上兩、三年前有次逗巴哥犬玩，結果一靠近，鼻子被咬出兩道傷口，從此看到巴哥犬就有陰影，會自動閃開。

她在新戲《跟鯊魚接吻》飾演有著鯊魚性格的女主角，個性是「看到目標絕對勇往直前，不到手不放棄，是現今獨立女性的寫照。她說鯊魚是目標型動物，並非攻擊型，牠盯住目標、咬住獵物後如果不是自己想要的，也不會吃掉而是甩開。被問現階段有何專注追求的目標？她說希望明年事業可以有地域性擴展，往國際走出去。至於感情，她坦言「目前反倒還好，超級自然。我一直以來都是這樣，喜歡的東西涉獵到之後就先放旁邊，感情這塊完成了，可以先放旁邊，再繼續追求其他目標，目前把重心放在工作上」，暗指與男友曹晏豪感情發展順利，現階段全力拚事業。

(中時 )