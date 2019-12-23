新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈自從多了民眾黨不分區立委候選人後，最近經常出現在台北街頭，周末還到淡水發面紙宣傳；吳欣盈今表示，成為民眾黨不分區立委候選人是巧合、緣分，並分享自今年5月恢復單身後，重新思考自己的核心價值、不僅調整自己10年、20年人生規劃，也「更新自己」，想投入推動退休、女權議題，坦言一個人沒辦法完成，若有理念相同的政黨做後盾，可以擴大影響力。

立委選戰進入到數計時，吳欣盈坦言，自己能不能進國會，沒有十足把握，他強調「成功不必在我」，對於自己可以輔選、在電視上暢談自己的理念，喚起大家對弱勢、退休金、婦女權益的重視，她也全程參與選舉過程，「這就值得了」。

吳欣盈替民眾黨披戰袍，不僅早起到路口送咖啡，周末也到淡水發文宣磁鐵與面紙，吳欣盈也觀察出小秘訣，文宣磁鐵一定要與面紙一起發、最好站在小攤位旁邊，才能又快又有效率。

吳欣盈也站在路口替候選人造勢，雖然抱持開放態度，但她分享，「我被媽媽（許嫺嫺）說，喊『凍蒜』的手勢往前，好像在打拳，手勢要往上才對」。

對於擔任民眾黨不分區立委候選人，父母抱持的態度，吳欣盈表示，「家人只能尊重我的決定」，不反對也不表態；她透露，明年元月4日新光摩天大樓登高大賽，父親吳東進邀請台北市長柯文哲鳴槍，這是否意吳東進對她參選的態度轉變？吳欣盈表示，「沒參選也會邀請柯文哲擔任來賓，不能算是表態」。

(中時 )