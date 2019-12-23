原本1月份桶裝瓦斯與天然氣價都要調漲，但經濟部長沈榮津今天以過好年為由，宣布春節油氣「只降不漲」。因此瓦斯1月份將不會調高。油價部分，原則會在1月20、27日兩周凍漲，春節過後2月起油氣則恢復正常調整。

近日油價處於二連漲階段，95無鉛價格更是跨過29元大關，民眾荷包吃緊。沈榮津今天表示，依據往例，春節期間油價通常凍漲，因此明年春節依然會實施「調降不調漲」，讓大家過個好年。

由於最近國際原油走升，加以冬季歐洲屬於燒氣旺季，中油原預計於明年1月調高桶裝瓦斯與天然氣價，如今凍漲，中油將吸收於日後調降時以不降回收。

至於油價部分，明年農曆年除夕是1月24日，中油原則規畫於1月20日、27日這兩周凍漲，但如果國際原油價格走低，仍會調降。中油研判，1月油價走跌可能性較大，主因是68美元期貨原油價技術上突破不容易，但仍得看OPEC減產執行狀況而定。

近來油價走升，營運平穩，中油累積到11月稅前盈餘已達384億元，可說是豐收一年，全年會朝400億元努力。去年公司稅前也賺了423億元，因此也有本錢在春節凍漲嘉惠民生。

(中時 )