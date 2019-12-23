大陸國務院總理李克強在出席中日韓領導人會議期間，23日於成都銀行自貿區支行考察。據央視引述李克強說法，國家會加大對中小銀行支持，推動貸款所需涉企資訊共用，促進大中小銀行形成服務小微企業合理分工機制，希望中小銀行也提高小微貸款比重。

李克強更指出，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解。

(旺報 )