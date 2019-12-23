李克強：進一步研究降準、再貸款措施 20:182019/12/23 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院總理李克強在出席中日韓領導人會議期間，23日於成都銀行自貿區支行考察。據央視引述李克強說法，國家會加大對中小銀行支持，推動貸款所需涉企資訊共用，促進大中小銀行形成服務小微企業合理分工機制，希望中小銀行也提高小微貸款比重。 李克強更指出，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解。 (旺報 ) #貸款 #銀行 #李克強 #融資 #中小 也許您會感興趣 推薦閱讀 化肥男6000萬存銀行 2年後戶頭剩300元 11:002019/12/19 社會 第一銀行主辦榮剛62億元聯貸 超額認購逾4成 19:492019/12/19 財經 半年內接管第3家銀行 陸注資4千億暫免倒閉 20:552019/12/19 兩岸 李克強：明年經濟下行壓力更大 21:362019/12/19 財經 一銀主辦 榮剛62億聯貸案 超額認購 04:102019/12/20 產業特刊 《新聞分析》央行透析星、韓、港LTV，為下波地產選擇性信管暖身？ 13:412019/12/20 財經 中小企投資大爆發 九家加碼逾40億 18:472019/12/20 財經 李克強：明年經濟下行壓力更大 04:092019/12/21 全球財經 政府銀行齊挺中小企業 04:102019/12/21 證券．權證 專家建議：開放銀行也要「放開」銀行 04:102019/12/23 金融．稅務 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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