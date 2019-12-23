中華郵政今（23）日表示，為推動智慧物流及邁向數位轉型，在桃園市龜山區鄰近機場捷運A7站基地建置郵政物流園區，透過前瞻性的園區規劃，並發揮臨近桃園國際機場、臺北港地理區位優勢，推動跨部會協同作業機制，以型塑國際物流聚落，帶動產業共榮發展。

中華郵政說明，郵政物流園區規劃建置工作推動順利，各項工程皆已陸續按規劃期程展開。園區內綠地、道路等公共設施，預計2020年上半年完工，後續即可對外開放使用，提供周遭地區民眾及產專區優質休閒環境。

中華郵政提到，郵政物流中心預計2021年下半年完工，即續辦理進駐事宜；北臺灣郵件作業中心與郵政訓練中心正辦理公告招標，預計2020年上半年可開工；郵政資訊中心預計2022年上半年完工。至於「北臺灣郵件作業中心、郵政資訊中心」等場域空間，將配合建物建置期程「對外招商」。

中華郵政說，郵政資訊中心提供耐震7級、全時不中斷服務的資訊機房空間；北臺灣郵件作業中心將提供約12,000坪倉儲空間，可與關郵檢協同作業機制、郵件自動化分揀等服務相互結合，大幅縮短作業時間，助於打造從倉儲、理貨加工、郵件處理、配送等一條龍物流服務，提升產業競爭力。

中華郵政強調，郵政物流園區完工啟用後，將致力於協助提升電子商務、物流等產業競爭力，並提供周遭地區完善服務及優質休閒環境，與產業在地共榮發展。

(工商 )