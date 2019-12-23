新人張若凡23日舉辦發片記者會，邀周予天和四分衛團員阿山到場力挺，她坦言心情緊張，身穿大紅色洋裝，代表喜氣，盼發片成功，她笑說自己不迷信，不過相信吸引力法則，還曾因此交到男友，「我就想著我很喜歡這個人，這個人有什麼優點，我有什麼優點，一直想總有一天我們一定可以交往」，最後就願望成真。

她透露很相信信念，「現在最希望的就是可以靠近金曲獎」。外型姣好亮眼的她，已單身3年，身邊不乏許多追求者，但認為都沒遇到適合的對象，目前以工作為重，談到理想型，她大方表示年齡不拘，相處感覺最重要，對方要支持她工作，「我很愛看電影，希望他可以懂電影相關的東西。」

在記者會上，周予天送上麻辣鍋現場餵她，互動親密，周予天也代表浪Live致上耶誕大禮是一場演唱會，宣布她將在明年2月29日在Legacy開唱，她又驚又喜，當場哽咽，「我從來沒有辦過自己一個人的記者會，真的很緊張。」

張若凡與周予天日前一起拍攝周興哲替她創作〈如何忘記你〉MV，她虧周予天在拍攝情侶戲時，2人靠得很近，周予天握她的手都在抖，似乎很緊張，讓她笑場，「原來前輩也是會緊張。」

張若凡邀周予天、阿山到場力挺。（盧禕祺攝）

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