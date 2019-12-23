2019年大陸全國台協會長座談會23日在北京舉行，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一出席並講話。劉結一充分肯定一年來各地台資企業協會為促進兩岸經濟交流合作，深化兩岸融合發展，推動兩岸關係朝著正確方向發展所做出的貢獻。盼廣大台商繼續支持一個中國原則、旗幟鮮明反對台獨。

劉結一說，2019年大陸深入貫徹習近平總書記在《告臺灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話和中共19屆四中全會精神，推動兩岸交流合作、深化兩岸融合發展。落實落細「31條措施」、「26條措施」等惠台利民措施。著力為台商台企辦實事、服好務，讓廣大台企切實獲利受益。

劉結一表示，明年是大陸全面建成小康社會，和十三五規劃收官之年。大陸將繼續紮實開展各項工作，一如既往幫助台胞台企更好發展，取得更大收獲。

劉結一強調，兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才有前途，希望各地台協和廣大台商，堅定不移支持一個中國原則，旗幟鮮明反對台獨，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程貢獻力量。

大陸國務院台辦、國家發展改革委等部委有關負責人在會上對26條措施進行了解讀，介紹了優化營商環境、減稅降費、「放管服」改革等政策舉措。大陸近150個台商台協會長、全國台企聯主要負責人和各地台辦負責人共約300人參加會議。

(中時 )