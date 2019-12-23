面對別人的讚美總是感覺不自在？試著回想上次被稱讚時，你如何回應對方：是驚呼、謙虛否認，還是大方接受？專家表示，無法接受讚美，很可能是對自己沒信心，或是缺乏安全感。

關係專家葛瑞爾（Jane Greer）指出以下三種常見回應及改善方案，她認為，當一個人學習真心接受稱讚，不但能對自己更有信心，也能向讚美你的人表達感激。

1.「是啊，造型師做得不錯」

朋友稱讚你的新髮型很好看時，你總習慣把焦點轉移到其他人身上；或是當主管稱讚你在時限內完成工作，你選擇把功勞歸給其他同事。

下一次在回應對方之前，先試著回想自己工作有多努力，並且誠懇的說：「謝謝」，別又衝動地認為，對方只是想說點好話，而並非真的想稱讚自己。

2.「噢，我哪有！」

當別人稱讚你有多棒時，先試著站在對方的立場思考。對方很欣賞自己，選擇鼓起勇氣說出來，這時你卻開始否認， 而非帶著微笑感謝對方，想必他會不太好受。

「事實是，人們喜歡有自信、能尊重自己的人，」精神科醫師薩茲（Gail Saltz）說，最合適的回應，就是大方接受對方的讚美，並且真誠的感謝對方，也有助於正面看待自己。

接受讚美是自大的表現，因此選擇質疑對方。（圖片來源：pixabay）

3.「真的嗎？你這樣覺得？」

你可能會擔心，接受讚美是自大的表現，因此選擇質疑對方。「且女性更習慣否認對自己的稱讚，習慣抹去自我貢獻，且過度謙虛，」薩茲說。但你是真的努力完成了某項目標時，不用擔心接受稱讚會被認為驕傲。

薩茲說，一開始要改變對讚美的反應並不容易，可以試著自己多練習。下次被稱讚時，能更自在、直接地說出謝謝，不用因為覺得自己不夠好，選擇否認或是閃躲。

文章來源：Prevention

(中時電子報)