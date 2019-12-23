俄羅斯外長拉夫羅夫近日在接受俄國第一頻道節目採訪時表示，注意到美國有意拉攏俄方遠離中國的建議，他稱俄羅斯不會為取悅美國而惡化與中國的關係。

拉夫羅夫在接受俄第一頻道“大博弈”節目採訪時說，他本月早些時候在華盛頓與美國總統川普的會談時，曾談及俄中關係問題。他並強調稱，各國應通過發展合作等積極手段，而不是制裁或採用最後通牒等方式來達到自身目的。俄羅斯衛星通訊社的報道稱，自冷戰結束後，包括美國前國務卿基辛吉、卡特政府時期擔任美國總統國家安全顧問的布里津斯基等戰略分析人士都曾提出，美方應與俄羅斯結為同盟以應對中國的崛起。對此，拉夫羅夫在採訪中說，“我們不會為取悅美國而惡化與中國的關係”

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拉夫羅夫透露稱，他在10月份訪問美國期間曾與基辛吉會面，後者告訴他其新作表達出美國希望與俄羅斯和中國改善關係，加強往來的意願。拉夫羅夫並對中國在全球化中所採取的行為和扮演的角色加以讚賞。他稱，儘管中國經濟的發展接近美國，但中國卻在布雷頓森林貨幣體系基礎上行使其經濟力量。拉夫羅夫說，“正如普丁總統曾多次提到的那樣，俄中兩國沒有共同創建軍事同盟的意願，但在政治方面，特別是針對維護國際法、國際關係的多中心體制，我們當然是盟友。”

法國廣播電台網站並引述拉夫羅夫的話表示，他上週與大陸外長王毅通話時指出，俄方高度評價俄中關係今年取得的重要進展，願同中方繼續密切高層交往，深化在聯合國等多邊框架下的戰略協作。他稱，任何人、任何勢力都無法挑撥俄中之間的戰略互信。王毅亦表示，雙方互信日益牢不可破，兩國關係更加堅如磐石。明年雙邊關係大事很多，兩國外交部要精誠協作，設計籌備好兩國元首交往等重大活動，為百年變局的世界增添更多穩定性和正能量。

(中時 )