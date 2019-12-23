中國人民銀行（大陸央行）官網23日發布了《2019年第四季度企業家問卷調查報告》。其中，大陸經營景氣指數為55.5％，比上季提高2.2個百分點，比去年同期低2.3個百分點。而24.4％的大陸企業家認為本季企業經營狀況「較好」，62.3％認為「一般」，13.3％則認為「較差」。

此外，盈利指數為57.3％，比上季提高2個百分點，比去年同期低1.4個百分點，其中，37.1％的企業家認為比上季「增盈或減虧」，40.4％認為「盈虧不變」，而有22.5％認為「增虧或減盈」。

(旺報 )