陸超過6成企業家認為Q4經營狀況一般 20:422019/12/23 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行（大陸央行）官網23日發布了《2019年第四季度企業家問卷調查報告》。其中，大陸經營景氣指數為55.5％，比上季提高2.2個百分點，比去年同期低2.3個百分點。而24.4％的大陸企業家認為本季企業經營狀況「較好」，62.3％認為「一般」，13.3％則認為「較差」。 此外，盈利指數為57.3％，比上季提高2個百分點，比去年同期低1.4個百分點，其中，37.1％的企業家認為比上季「增盈或減虧」，40.4％認為「盈虧不變」，而有22.5％認為「增虧或減盈」。 (旺報 ) #企業家 #大陸 #經營 #指數 #狀況 也許您會感興趣 推薦閱讀 台指期三新指數 亮相 04:102019/12/19 證券．權證 臺股期權策略指數 登場 04:102019/12/19 證券．權證 港股下跌83點 騰訊微跌0.5％ 16:512019/12/19 財經 學者觀點－為非合意併購（敵意併購）正名 ─從大聯大收購文曄談起 04:102019/12/20 產業特刊 《證交所》台灣指數公司發布三檔指數 11:422019/12/20 財經 智慧投資多因子30指數 統一等列前10大成分股 14:392019/12/20 財經 參加企業家峰會恐觸法 業界憂心迷惘 04:102019/12/21 政治要聞 武統？和統？王洪光vs.張亞中砲火四射 22:142019/12/21 兩岸 智慧多因子30 前10大出爐 04:102019/12/23 證券．權證 近10年台股期貨指數年化報酬8.84％ 12:192019/12/23 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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