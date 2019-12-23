酷航預計於2020年2月起，增班台北-韓國首爾B787每周4班、台北-日本東京A320每周2班、台北-新加坡B787每周4班。增班後各航線班次為 : 台北-首爾每日1班、台北-東京每2班、台北-新加坡每日4-5班（每周共29班）。

酷航此次加碼強化台灣航線營運班次，並持續深耕經營。台北出發可天天飛往韓國首爾；每天兩班飛往東京旅客能更方便安排行程；有更多的台北-新加坡航班，可銜接飛往酷航澳洲、歐洲、東南亞，如墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯、希臘雅典、德國柏林、印尼雅加達、峇厘島等東南亞熱門航點，台灣旅客更能享受酷航航網與航點優勢。

酷航自2012年9月開航台灣，目前營運航線包含 : 台北-新加坡、台北-首爾、台北-東京、台北-札幌、高雄-新加坡及高雄-大阪。此次新增航班共10班，班次數增加17％，增班後酷航執飛台灣每周共68班。

(工商 )