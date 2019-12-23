中美兩國達成第一階段貿易協議，的確增加全球投資人的信心，根據美銀美林在12月17日發布的全球經理人調查報告顯示，經理人加碼股票的比例來到近一年新高，就連美銀牛熊指標也創下2018年4月以來的高點來到5.8，顯示市場的風險偏好升溫。此外，大陸股市今年創下連續11週吸引外資買超的紀錄，漲幅更來到33.43％。

台股在上週反而受到外資賣超4.16億美元，是亞股中遭受外資賣超最多的市場，但全年外資還是買超台股99.72億美元。另一方面，外資對南韓股市的買超金額也在上週放大到10.33億美元，是今年第二季以來的新高紀錄，連帶也讓南韓大盤指數在上週上漲1.56％，表現超過陸股的1.23％。

除了印尼以外的東協市場，還是受到外資連續賣超的影響，泰國與馬來西亞全年賣超金額分別達到14.22億美元與26.94億美元，但外資在印尼買超的33.67億美元，由此可見，雖然中、美兩國達成了第一階段的貿易協議，但有限的具體內容與雙方脆弱的共識，還是無法提振外資對整體亞洲股市全面的信心，造成了東北亞與東南亞今年截然不同的金流生態。

摩根多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)全球多重資產策略主管John Bilton表示，全球景氣在第四季出現回溫之勢，減緩了市場原先對製造業疲弱將擴及服務業的擔憂減緩。另一方面，就業市場依舊強健也支撐了全球消費力道，團隊認為近期的經濟活動回溫將帶動明年經濟成長回到趨勢平均，不過相對2017年的強勁反彈，2020年整體景氣仍相對溫和。

John Bilton指出，除了經濟改善之外，來自貿易紛爭的尾端風險降低，市場也調升明年企業獲利預期。在此情況下，團隊調升股票的投資展望至「小幅加碼」，除了持續看好美股之外，也調升新興市場股票的投資評等，主要也是觀察到獲利下降趨勢止穩加上貿易紛爭風險下降。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，大陸11月經濟數據回溫，除製造業PMI指數重回擴張，工業生產與零售銷售數據均優於預期，IMF認為貿易協議達成有助經濟增長，上調2020年大陸GDP增長自5.8％至6.1％；而外資也已連續25天買超大陸A股，根據過往經驗，外資連續買超A股超過22天，A股後市都是漲多跌少；觀察當前大中華股市仍具獲利上修與估值合理優勢，本波漲勢可望延續，農曆年前紅包行情可期。

此外，受惠貿易戰轉單與台商回台投資效應，台灣出口與內需表現有撐，搭配5G換機潮帶動科技股企業獲利復甦，台灣主計總處、央行與中經院紛紛上修2020年GDP預估至2.44～2.72％。

林雅慧說，美銀最新全球基金經理人調查，經理人手上的現金部位正處於6年來低點的4.2％，且認為未來12個月經濟成長將進一步改善的比例也大幅跳升，因此加碼股票的幅度攀升至過去一年來新高31％。

展望2020年，因為全球央行將維持寬鬆政策，以及持續對管理存續期間的需求，所以儘管利率大幅降低不易，但往上彈升的空間也相對受限，在這樣環境下，投資人將持續追求收益，亞洲股市將憑藉其高殖利率的優勢，在明年第一季可望持續吸引外資投入。

(工商 )