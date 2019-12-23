古裝大劇《慶餘年》腦洞大開劇情在網路上掀起追劇熱潮，與湯唯主演的《大明風華》被喻為是年末必看的壓軸古裝劇之一，該劇除男女主角張若昀與李沁的「雞腿CP」外，另外一位「皇帝專業戶」陳道明更是一大亮點。《慶餘年》改編自網路小說，據原著作者貓膩透露，當初在寫慶帝這個角色時，就是以陳道明為原型來撰寫，認為他身上有一股言語無法表達的勁，與慶帝這個角色相當契合，沒想到最後該角就由陳道明演出。

陳道明在《慶餘年》飾演慶帝。（WeTV提供）

陳道明曾在電影《英雄》飾演秦始皇、電視劇《康熙帝國》演出康熙皇帝，在《楚漢傳奇》詮釋漢高祖劉邦，皇帝形象深植人心。此次他在《慶餘年》出演慶帝，網友認為陳道明身上有一股渾然天成的威嚴，就算沒台詞，也會被他的眼神給震攝住，並且感受到他由內而外，從上至下淋漓盡致地壓迫感與霸氣，網友直呼，被他給圈粉，「原本以為這輩子不會喜歡老男人，陳道明老戲骨不是蓋的！」。

劇中，慶帝微服出巡時，還要清街，原本熱鬧的街道，瞬間變得冷清，展現他帝王的雄威。從該劇曝光的花絮中，還可發現陳道明雖一舉一動充滿了帝王的霸氣，但戲外卻有意外地有反差萌，就連唸錯台詞時，自己都忍不住笑場。

陳道明在《慶餘年》飾演慶帝。（WeTV提供）

陳道明飾演的慶帝，劇中總是頭髮梳不好，衣著不正，雖掩蓋不住他的威嚴，但網友形容他劇中造型像極了不用上班的自己，笑說他頂著幾天沒洗的油頭，穿著邋遢寬鬆睡衣，躺在「龍床」上，邊吃著零食假裝在看書，果盆上放著不知道幾天沒丟的果皮，網友又虧是「肥宅體質」，但也有網友平反，「肥宅永遠沒有慶帝的美貌和氣質！」

(中時 )