據北韓官媒22日報導，北韓最高領導人金正恩主持召開勞動黨中央軍事委員會第七屆第三次擴大會議，討論了「有關持續發展自衛性國防力量的問題」等。南韓《朝鮮日報》23日指出，通常北韓所謂「自衛性國防力量」指的就是「核武器」。有輿論預測稱，在23日及24日兩天舉行的勞動黨全體會議上，很可能會通過重點強化核武力的「新道路」。據推測，這也將反映在金正恩明年的新年賀詞上。

據北韓《勞動新聞》報導稱，當天在軍方高層和將軍等80多人出席的黨中央軍委會會議上，「就給國家整體防衛事業帶來決定性改善的重要問題和持續加速發展自衛性國防力量的核心問題等展開了討論。」緊接著，金正恩表示：「就目前形成的複雜的國內外形勢進行了分析通報」，「將根據局勢變化趨勢和北韓革命發展關鍵時期的要求，就為在軍事上和政治上進一步加強包括人民軍隊在內的國家整體武裝力量的重要組織政治對策和軍事對策進行討論和決定，並將其視為組織問題。」

北韓最高領導人金正恩主持召開勞動黨中央軍委會擴大會議，軍方高層和將軍等80多人出席。（路透／朝中社提供）

據分析，此次黨中央軍委會擴大會議可能是在21日舉行。如果此後的全體會議上整理出了「新道路」，將由金正恩透過新年致辭向國內外公布，依照這樣的順序進行。

面對北韓的「聖誕禮物」威脅，美韓把北韓試射洲際彈道飛彈（ICBM）或發射人工衛星的可能性考慮在內，正在準備相關的應對措施。美國總統川普20日和21日分別與大陸國家主席習近平和日本首相安倍晉三通電話，討論了雙邊關係和北韓問題。南韓總統文在寅也會於12月23日-24日在大陸陸續與習近平和安倍舉行陸韓、日韓首腦會談，討論北韓問題的應對。

(中時 )