英國倫敦6歲小女孩威迪康（Florence Widdicombe）日前在連鎖超市特易購(Tesco)買了一盒耶誕卡，結果發現耶誕卡片疑似出自中國監獄的外籍囚犯之手，此事經英國《周日泰晤士報》22日率先揭露後，負責印製卡片的浙江雲廣印業有限公司隔天嚴詞否認利用監獄勞工製作卡片。

威迪康表示，她寫卡片給學校同學，卻發現其中一張卡面已寫了字。卡片上用英文寫道：「我們是上海青浦監獄的外籍囚犯，被迫違反意願工作。請幫助我們，通知人權機構。」特易購獲悉後，對此表示震驚，並立即要求印製卡片的「浙江雲廣印業有限公司」（Zheijiang Yunguang Printing）停止生產，同時展開調查。

被指控的浙江雲廣印業有限公司接受《環球時報》訪問時強調：「從來沒有做過這種事情。」稱：「我們被外國媒體聯繫時，才發現這件事情，我們從沒做過這種事情。他們為什麼要報導我們的公司名字？他們有證據我們採用監獄勞工嗎？」

求救訊息要求看到的人聯繫一個名叫韓飛龍(Peter Humphrey)的人，威迪康的爸爸班(Ben)原本以為這是一起惡作劇，上網查詢後發現韓飛龍是一名英國記者，曾在中國大陸入獄服刑2年，同樣是在青浦監獄，輾轉聯繫上韓飛龍，揭露這起事件。

特易購發言人表示，公司有完善的審核制度，確保產品不是出自血汗勞工，因此對於這個新聞也大感震驚，立即聯繫印刷廠中止生產，展開調查。他們也表示，被指控的印刷廠上個月才通過審查，沒有證據顯示他們違反規定，利用囚犯製作卡片。

大陸外交部發言人耿爽說：「這都是韓飛龍先生自己編造出來的鬧劇。韓飛龍先生總是耐不住寂寞，時不時要跳出來自我炒作一翻，生怕人們把他遺忘了。但是他這次編造的鬧劇，實在是有些老掉牙。」

(中時 )