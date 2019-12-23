國民黨台中市立委第五選區候選人沈智慧，23日持續掃街拜票，鎖定「青年發展綜合政策」議題，為「三明治世代」，往上照顧父母，往下照顧子女，的年輕人發聲。沈智慧說，夾在家庭成員中間的「三明治世代」年輕人，真的很辛苦，未來會持續監督政府，提出解決青年發展問題方案。

國民黨立委候選人沈智慧說，包括，長照政策、住房政策、0到6歲兒童，政府要一併解決，讓青年人有希望，沈認為，蔡英文政府的長照2．0政策主軸是以「金錢補助」為主、其他為輔；長照財源不能只靠菸捐、遺產稅等，應開辦「長照保險」涵蓋中年或青年失能、新生兒缺陷無人照顧者都納入。

沈智慧針對社會住宅指出，捷運延線興辦「捷運社會住宅」，在法律許可加上容積獎勵，與民間建設公司合作，興辦更有效率。沈表示，她支持盧秀燕主政台中市的社會住宅政策；連任成功將提出「住者有其屋」政策。

(中時 )