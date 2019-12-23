東海大學、台灣板金經營協會與微軟AI研發中心組成「板金AI戰略聯盟」。（陳淑芬攝）

產官學研成立「板金AI戰略聯盟」、「板金AI國家隊」，經濟部長沈榮津到場見證。（陳淑芬攝）

東海大學校長王茂駿表示，東大與相關產官學研成立「板金AI戰略聯盟」、「板金AI國家隊」，組成精銳的國家隊去打世界盃。（陳淑芬攝）

AI世代來臨，板金產官學研界23日在東海大學攜手簽約合作，成立「板金AI戰略聯盟」、「板金AI國家隊」協助業者力拚智慧轉型！經濟部長沈榮津到場見證致詞表示，企業回台響應政府進行產業升級，由「自動化」往「數位化」及「智慧化」，期許將台灣打造成為高階製造中心，以4大中心發展，促進台商回流，讓台灣經濟穩定發展。

台灣板金業熱鬧滾滾，東海大學、台灣板金經營協會與微軟AI研發中心組成「板金AI戰略聯盟」；東海大學「大渡山-東海AI中心」與台中精機等5家知名板金業者也同時簽約成立「板金AI國家隊」，兩個組織都將投入協助產業智慧轉型，經濟部長沈榮津到場見證。

「板金AI國家隊」則由東海大學「大渡山-東海AI中心」則與台中精機、台華精技、明昌國際、迎盛公司及炬將科技5家業者組成， 5家公司共同出資千萬元作為研發合作經費，由「大渡山-東海AI中心」作為平台，協助產業智慧轉型。

經濟部長沈榮津致詞時表示，台商過去因勞動、環保、人力成本偏高，外移到大陸去，導致20幾年來國家經濟很辛苦。政府目前啟動「根留台灣計畫」、「國之磐石」等計畫，補助中小企業讓高階製作業移回台灣；企業回台響應政府由「自動化」往「數位化」及「智慧化」升級，期許能讓台灣成為高階製造中心，吸引國際的高科技大廠加碼投資，如微軟AI中心及亞馬遜AWS進駐，並透過高階製造中心、高科技研發中心、半導體先進製程製造中心及綠能發展中心，促進台商回流、台灣經濟穩定發展，讓台灣經濟繁榮20年。

東海大學校長王茂駿則表示，台灣板金產業每年的總產值超過兩千億元，有多達4000家以上廠商，東大與相關產官學研成立「板金AI戰略聯盟」、「板金AI國家隊」，結合組織跨界能量跟資源成立合作平台，組成精銳的國家隊去打世界盃，不僅要在技術上力求精進產能，還要探索創新的策略，透過產業智慧轉型，提升板金產業的全球競爭力。

(中時 )