台中市北屯區太原路地下道23日舉行填平工程，台中市長盧秀燕主持開工典禮時表示，太原地下道除了填平，同時進行排水工程，解決南京東路及東光路口長期淹水問題，可說「買一送一」，另改善太原路交通壅塞情形，預計2020年12月完工，提供市民更好生活環境。

台中市長盧秀燕說，過去鐵路大多在平面，因此有不少地下道、平交道，鐵路高架化後，為讓在地交通更順暢，市府進行地下道填平，太原地下道就是其中1處。今年8月15日舉辦地方說明會廣納各方意見後，除了進行填平工程，也一併將雨水下水道相關防洪排水設計納入規劃，改善過去面臨的淹水問題。

建設局表示，北屯區太原路是台中市區通往台74線及大坑、新社、太平地區的主幹道之一，過去因火車行經而建置地下道，然而現在地下道已無法負荷目前交通流量，又常因暴雨導致地下道與周遭道路淹水。

建設局指出，太原地下道填平工程總經費約7234萬元，工程總長706公尺，填平後將對地方整體觀光發展、區域整合、交通網絡及行車安全等帶來正面效益，建設局將持續推動市政建設，提升市民生活環境品質。

(中時 )