農曆過年即將來臨，隨著思想與生活習慣的改變，現代人越來越傾向買現成的年菜，或是直接到餐廳圍爐，可樂旅遊看準春節旅遊需求，去年首度推出除夕年夜飯加旅遊系列商品，獲得不錯的迴響，今年再度攜手花蓮遠雄悅來、花蓮理想大地等五星飯店，推出多支「除夕圍爐」行程。

可樂旅遊指出，今年銷售狀況比去年更佳，花東春節產品整體銷售較去年成長約28％；馬祖離島也提早取得充足機位，包裝「祈福馬祖」系列商品，成功帶動銷售成長近兩倍。

此外，元宵節也是農曆年過後最熱鬧的傳統節慶，「北天燈、南蜂炮、西炸龍、東寒單」由北到南都有在地代表性的慶祝活動。可樂旅遊今年特別推出台南「鹽水蜂炮不夜城」、台東「炮炸寒單爺」，帶領旅客親身感受萬炮齊發的震撼與傳統文化的魅力。

可樂旅遊熟知婆媽的辛勞，特別推出1/23、1/24出發的「花蓮理想聚團圓．縱谷圍爐慶豐收」、「花蓮遠雄悅來．山海團聚慶豐收」3日行程，在除夕當天皆會安排豐盛的圍爐餐或自助餐，不僅吃好、住好，且不須擔心沒房、沒車票等問題，包吃包玩讓全家人輕輕鬆鬆過好年！

春節行程也將前往瑞穗牧場或雲山水、親不知子天空步道、鯉魚潭等花蓮必訪景點，讓旅客親近大自然，與家人共度充實、愉快的春節假期。

離島旅遊也相當受歡迎，可樂旅遊針對鼠年春節，特別提早取得充足台北-馬祖團體機位，推出一系列「祈福馬祖」春節商品，全程提高餐標，1/23、1/24出發的團型，除夕還會安排「福州風味圍爐餐」，滿足旅客的味蕾。

行程安排南竿、北竿環島，走訪福山照壁、240砲陣地、芹壁舊聚落等必去景點，更加碼在北海坑道內搭乘傳統「搖櫓船」，盡覽特殊的戰地景觀，一次將馬祖玩透透，盡情感受充滿歷史感的戰地風光。此外，想一賭馬祖藍眼淚風采的民眾，即日起早鳥報名4-6月平日出發，享第二人折1,000元，6人報團再折300 元宵節台南「鹽水蜂炮」和台東「炸寒單」是享譽國際的民俗祭典。可樂旅遊今年特別推出限量的「鹽水蜂炮不夜城」1日遊，另外還有「鸞山阿凡達．炮炸寒單爺」2日行程。

(工商 )