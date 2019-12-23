臺灣企銀寒冬送暖心，持續贊助銀髮公益，23日桃園市新屋區後湖社區及觀音區保障社區兩處「銀髮樂齡學堂」熱鬧揭牌，目前為止已贊助成立12家銀髮樂齡學堂， 本次來到桃園地區嘉惠在地客家鄉親。二家銀髮樂齡學堂透過臺灣企銀贊助，為長者提供共學、共餐、送餐及協助長者增進自我照顧能力，讓當地長者均能獲得在地且妥適的服務。

迄今臺灣企銀已陸續贊助高雄市旗山區糖廠社區、花蓮市民生社區、苗栗縣三義鄉雙潭社區、嘉義縣布袋鎮東港社區、金門縣烈嶼鄉青岐社區、南投縣中寮鄉龍眼林福利協會、雲林縣水林鄉瓊埔社區發展協會、屏東縣長治鄉德協社區發展協會、嘉義縣中埔鄉深坑社區發展協會、台北市內湖區湖濱社區發展協會及本次桃園市後湖社區展協會、桃園市保障社區發展協會，共12個社區組織設立「銀髮樂齡學堂」，熱心公益足跡遍佈全台。

桃園市為六都之一，新屋區後湖社區及觀音區保障社區整體人口結構趨向高齡，長期照顧需求人數也快速增加中，二社區為落實福利社區化之理念，提供共餐服務、健康促進活動，並開辦預防及延緩失能相關課程，但因設施設備老舊及缺乏食材費用，亟需各界協助金援，臺灣企銀贊助改善協會相關設施設備及食材費用，提升長輩參與健康促進及共食的意願，落實福利社區化之理念，營造永續、友善之社區環境。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，臺灣企銀希望持續透過贊助設立「銀髮樂齡學堂」，讓年長者享有溫馨之社區環境及資源，增進年長者人際關係互動的機會，營造歡樂、健康之社區，並期拋磚引玉激起社會共鳴。

目前臺灣企銀除「銀色之愛信用卡」每次交易提撥刷卡金額0.3％之公益基金，另已設立公益信託樂齡悠活社會福利基金，作為相關贊助經費，用以協助弱勢族群，盼與各界攜手共創美好社會。

(工商 )