腸道健康與免疫力息息相關，九轉迴腸顧得好，自然不容易生病，但現代人久坐，連良好的消化都成問題，怎麼辦？練習瑜伽會是一種解方。

修習瑜伽超過20年，索莉雅太陽瑜伽創辦人蘇哲（Master Sujit Kumar）指出，消化道是不隨意肌，人們無法隨己意控制，瑜伽能對這些肌肉施加壓力，像是給腸道做「馬殺雞」，藉由外部壓力的刺激增進蠕動功能。

瑜伽對整體消化系統也有幫助，許多瑜伽動作可間接按摩肝、腎、脾臟，促進消化液的分泌，同時增進血液循環，使廢物、毒素更快排出體外。

蘇哲更指出，飲食保健上他不攝取白麵粉類製品，因為精緻澱粉不利消化，他經常採全穀飲食，太油、太鹹的食物也儘量不吃。

他提供3招瑜伽動作可按摩腸道，使消化運作正常。最佳練習時間為早晨起床或餐後2～4個小時，有助腸道保健。

消化系統，功能強化

花環式（Malasana）

（圖／陳德信）

①雙腳打開與肩同寬，雙手臂自然下垂。

（圖／陳德信）

②雙腳趾頭朝外，膝蓋彎，臀部緩緩蹲下，直到雙手可以碰觸地面（雙手放在雙腿中間）。膝蓋如感到疼痛，半蹲即可。

（圖／陳德信）

③完全蹲下後，雙手合十。

④手肘輕推大腿內側，臀部往下、背脊往上延展，維持20秒。

⑤雙手扶地，慢慢起身，回復到站姿。

調節消化液 分泌助消化

坐姿扭轉（Vakrasana）

（圖／陳德信）

①坐在地上，雙手扶在臀部兩側，雙腿伸直，背打直與雙腿呈直角。

（圖／陳德信）

②右腳膝蓋彎，右腳掌踩在左大腿內側。

（圖／陳德信）

③臀部坐穩，左側上半身轉向右側，左手抱住右腿。

④右側胸口打開，右手放在臀部後側支撐，眼睛注視右肩膀，停留20秒。

⑤身體放鬆回來後，換邊練習。

按摩腸道 助排氣

臥姿抱膝排氣式（Supta Pawanmuktasana）

（圖／陳德信）

①身體平躺，雙腿伸直放鬆。

（圖／陳德信）

②右膝蓋彎，雙手抱著右小腿，儘量將大腿拉向腹部。停留20秒，放鬆後，右腳伸直。然後換邊做，停留20秒。

（圖／陳德信）

③單邊做完之後，可以雙腿一起練習，將大腿拉靠向腹部，也是停留20秒。

動作指導示範：索莉雅太陽瑜伽創辦人蘇哲（Master Sujit Kumar）

(中時電子報)