菲律賓總統杜特蒂政敵德利馬入獄近3年。媒體報導，杜特蒂和其他涉及她被囚的官員可能因此案而遭美國限制入境；菲國總統府發言人對此表示：「我們不擔心這件事。」

菲律賓媒體今天報導，美國總統川普（Donald Trump）20日簽署2020財政年度預算案，其中一項修正案的「禁止入境」條款寫道，美國國務卿若「有可靠資訊指外國政府官員涉及…德利馬（Leila de Lima）的不法監禁」，應禁止他們入境美國。

德利馬是杜特蒂（Rodrigo Duterte）「掃毒戰」主要批評者之一。她被指控數年前擔任司法部長時涉嫌收受獄中毒梟賄款，於2017年2月被捕後遭關押至今；德利馬否認相關指控，支持者形容拘捕行動是政治迫害，認為當局欲藉此製造寒蟬效應。

德利馬今天發布聲明，對美國政府此舉表達感謝，並指此舉顯示她的確是政治迫害的受難者。

她說：「這將告訴他們（杜特蒂政府），無論侵犯人權行為發生在何處，人權不是國內事務，而是影響所有國家安危的普世利益。」

德利馬說，歐洲聯盟（EU）、加拿大和其他國家仿效這項舉措，對杜特蒂和其陣營成員實施制裁「只是時間問題」。

德利馬17日列出一份涉及她的逮捕和監禁的菲律賓官員名單，包括杜特蒂、總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）、眾議院前議長阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）和司法部前部長阿基瑞（Vitaliano Aguirre II）等人。

不過，帕內洛回應：「我們不擔心這件事。」

他說，「首先，這不是不法監禁（wrongful imprisonment）」，其次，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不能依據不可靠的資訊來制裁菲國官員。

帕內洛說，相信蓬佩奧會比提出這項修正案的兩位美國聯邦參議員更了解菲律賓國內司法程序，並據此判斷。

(中央社)