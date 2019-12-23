「不知道從什麼時候開始，只要幾天沒跑就覺得渾身不自在，喜歡一邊跑步一邊自我對話，享受跑完汗水淋漓的痛快！」這是有「TVBS最美主播」之稱的夏嘉璐曾寫在臉書上的一段話，生有3女的她，運動因子並沒有因為龐大工作以及媽媽這個身份消失在她的心裡，不只參加鐵人三項，現在更要挑戰「地表最硬馬拉松」2020北竿硬地超級馬拉松。

夏嘉璐表示，她和先生將征戰12.5公里的初階馬拉松做為給自己努力的目標，至於小朋友則要讓她們去好好欣賞馬祖北竿的風景，「聽說芹壁的景色相當美，聚落房型是以石頭和貝殼加工建成，這樣的石屋厝正準備申請世界文化遺產中，怎麼可以錯過！」

夏嘉璐(右)不只自己愛運動，也讓全家人跟著她進入運動的世界。(大會提供/陳筱琳傳真)

2020馬祖北竿超級硬地馬拉松報名接近倒數時段，航空公司特此為了比賽開了加班機來輸運，所以有興趣的朋友可千萬不要忘記時間，快上2020馬祖北竿超級硬地馬拉松官方網站登入報名，經過特殊設計的獎牌、還有豐厚的完賽禮等著跑友帶回家。

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