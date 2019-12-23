使用手機的人在手機沒電時會尋找公用充電插座，這些插座很多都是USB接口，但一般人在使用這些USB充電插座考慮到安全問題。以後要當心了，已經有很多病毒軟體就是利用USB充電座入侵受害者的手機或其他智慧設備。專家建議，必要時使用一般插座，或是裝設防範公共插座病毒的「安全套」，讓你的手機在插入公用USB時多一層保險。

據《BBC中文網》報導，近幾年來出現潛伏在公共充電USB插座裡一種被稱「juice jacking」的病毒軟體，它的字面意思是「電池偷竊」，就專門透過公共場所的USB充電埠進行病毒傳播。駭客可以通過USB埠偷偷把病毒軟體載入到你的智慧裝置上，你的個人資訊和敏感性資料立刻就落入犯罪分子手中，而你還渾然不覺。網路安全專家多年以來一直呼籲關注這項隱患，建議使用USB安全防護套。

Juice Jacking 這個詞是2011年誕生的，2016年美國聯邦調查局（FBI）發佈相關警告，就用了這個詞，但多數人沒把它當回事。2019年11月，美國洛杉磯司法當局再次發佈嚴峻警告，提醒公眾儘量避免使用公共場所的充電站。直到現在，很多專家還是認為這個安全隱患還沒有引起足夠重視。

網路安全專家解釋說，在公共充電站埠做手腳太簡單了，根本不需要複雜的軟硬體。美國科技諮詢公司OODA 2018年就警告，許多用戶淪為無辜的受害者，毫無戒備地讓病毒軟體通過公共充電站的USB介面侵入自己的智慧手機。

報導指出，過去桌面電腦和手提電腦在網路駭客襲擊中首當其衝，安全防禦也日益成熟，但近年來手機逐漸成為駭客主要攻擊目標。著名網路安全公司卡斯帕斯基實驗室(Kaspersky Labs)的資料顯示，2018年有記錄的移動設備病毒攻擊案例共1.165億起，而這個數字在2017年是6640萬起，其中亞洲、中東或非洲的用戶最容易中招。

當然，電子設備的防毒免疫不難，就像保險套可以預防愛滋病毒傳染，USB保護套可以防止病毒軟體通過機場、車站的公共USB充電口潛入你的手機或電腦。最保險的當然是不用USB充電介面，直接用電源插座，或是自帶備用電池，購賣個USB「安全套」也能防止被駭。

專家提醒大家，節假日期間是流行病爆發危險期，這似乎也適用於Juice Jacking。出門旅行，不但要防範感染各種疾病，還要給手機和其他需要充電的智慧設備做好防疫。

(中時電子報)