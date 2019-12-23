2020年1月底前，桃園機場捷運與高雄捷運將開通Visa感應支付，屆時乘客將可享受更快速、便捷以及安全的支付體驗。

無論是日常通勤乘客，或是國際旅客來台，未來只要以Visa感應卡或是用Apple/Google/Samsung Pay手機NFC行動支付嗶一下，就能輕鬆出入桃捷與高捷車站閘門。在台灣，感應支付已成為主流支付方式，目前Visa有近七成線下實體交易是透過Visa感應卡、行動裝置以及穿戴式裝置感應支付完成。

根據Visa調查統計，高達76％的台灣民眾希望使用Visa信用卡或Visa金融卡支付公共交通費用，比例高於香港及澳門。此外，繼澳洲及新加坡之後，台灣也成為亞太地區最早引進公共交通感應支付服務的市場，而感應支付在澳洲、新加坡當地也非常盛行。

Visa台灣區總經理麻少華表示，榮幸桃捷、高捷能加入Visa卡感應支付的行列。這是台灣數位支付發展的重要里程碑，通勤乘客可擁有更多的支付選擇，無論是使用Visa卡、行動裝置或是智慧手錶皆可感應支付過閘，不必另行購買交通票證或排隊儲值。感應支付是一項安全、流暢的解決方案，已被全球各地採用並作為全新的國際支付標準。

根據「Visa 2019消費者支付調查」，受訪者認為使用感應支付搭乘公共交通工具有五大好處，包括「無須準備現金或另行儲值」（65％）、「減少錢包的支付卡片數量」（51％）、「累積回饋點數或航空里程數」（49％）、「方便追蹤旅行花費」（47％）以及「交易快速」（41％）。

對於桃園機場捷運以及高雄捷運，如何提供快速、方便且安全的交通服務是非常重要的課題，兩地的公共交通系統每年都會乘載上千萬名的乘客，本次Visa感應支付開通將再次提升消費者的搭乘體驗。而Visa也將持續與金融機構、商家、交通運輸單位和相關合作夥伴保持緊密合作，共同致力台灣發展感應支付產品和解決方案。

目前全球各大城市的公共交通系統已開通Visa感應支付，包括紐約、倫敦、里約以及新加坡等，桃園機場捷運、高雄捷運也與國際接軌，透過感應支付改善民眾乘車體驗。隨著越來越多的台灣消費者體驗到「一嗶即付」為日常生活帶來的便利，台灣的感應支付應用也將持續成長。

根據Visa統計，目前全台灣感應式交易滲透率已達到64％，在亞太地區排名第三，澳洲位居第一（96％），新加坡則為第二（85％）。

(工商 )