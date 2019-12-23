年終點數兌換即將進入高峰，7-ELEVEN經營的OPEN POINT統計，2018年流通交易超過1,500億點，其中，觀察每到11～12月點數兌換進入高峰，預估年底交易流通的點數佔全年度約3成。

為年底到期點數兌換暖身，7-ELEVEN自8月底起，結盟銀行、百貨、航空、點數等23家業者點數交換，更於9月中旬跨集團品牌，與星巴克、21風味館、MISTER DONUT、COLD STONE等，推出超值點數換品牌人氣商品優惠券活動，另外還有定期推出的節令限定鮮食、CITY CAFE、常態生活用品等超過120款商品點數兌換，自8月底相關點數兌換活動推出後，帶動兌換人數較去年同期成長3.5倍。

觀察近期OPEN POINT會員點數兌換前三名的商品，分別為咖啡、衛生紙及鮮食，前三名商品於10月吸引近250萬人次兌換。

緊接著至年底，將再推出會員限定全店精品點加金優惠，讓OPEN POINT會員能夠享受以點數換購專屬贈品的福利，預估兌換量較活動前快速成長15%。

除兌換商品外，OPEN POINT APP於2017年首創業界推出的虛擬遊戲場，透過拉霸機、刮刮卡、旋轉輪盤、骰子樂等多元遊戲，透過創新的點數使用模式，以增加會員黏著度，並提高OPEN POINT APP每月活躍用戶數，目前會員活躍數較2017年未推出時成長高達2倍。

緊接著進入年終兌換季，搭配聖誕送禮節慶氛圍，OPEN POINT APP點數兌換及點數遊樂場也緊鑼密鼓籌備年末回饋季活動，以聖誕禮物的概念規劃。

11月15日至12月30日，OPEN POINT與愛．Sharing聖誕節點燈活動一同歡慶，讓會員可以每天到OPEN POINT APP中的點數遊樂場裡搖1次禮物，將有機會抽到雪鈴兔愛旅行 18吋行李箱(總量225個)、雪鈴兔愛旅行隨身包(總量450個)或OPEN POINT點數。

此外，11月20日至12月30日點數遊樂場也舉辦「銀色聖誕拉霸趣」，只要扣OPEN POINT 888點數就可以試試手氣，天天抽1台市價約1.2萬元的「任天堂Switch主機+健身環大冒險」同綑包，加上各種門市熱銷商品折價券及點數(最高有88,888點)，都有機會帶回家。

(工商 )