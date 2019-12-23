5年前，經前市長朱立倫裁示終止變更的頂新三重廠，在茂德機構2018年砸下130億元，取得土地所有權及開發主導權；經過二年，新北市政府都市計畫審議委員會，已在上周通過「工業區變住商區」的變更申請。

基地面積約1.72萬坪、目前土地使用分區原為乙種工業區的頂新三重廠，未來變更為住、商混合區後，茂德預計將可分回2457.52坪商業地及8239.93坪住宅地，合計近1.07萬坪，分回比率逾5成。

另外，公園用地面積約2480.66坪、占整體土地比率約14.41％，廣場用地約898.28坪、占比約5.22％、道路用地約1925.04坪、約11.19％，以上均為公設用地合計比率約30.82％。

先前市場傳出，茂德是將該基地規畫為「EBC東森電視商貿中心」廠辦大案，預估總銷金額高達450億元；但全案卻突然出現逆轉，從乙種工業區變更為住宅和商業區。

房地產業指出，以茂德三重開發案來看，區域廠辦新成屋單價約33～36萬元，但若改作住宅、商辦，預估行情可達44～50萬元左右。也就是說，改作住宅商辦，未來每坪至少可多賣10萬元以上。

市場專家估計，茂德三重開發案，變更為住、商混合區後，未來每坪至少可以多賣10萬以上，加上政府給的容積，扣除捐地回饋後，保守估計130億買來的地，開發完成後價值至少500億元，暴利驚人。

不過，新北市政府早在2014年已裁示不再受理且終止此一變更案，究竟茂德用了那些「奇招」能讓市府願意翻案同意，來解套已被「終止程序」的變更案？

依新北市政府的說法，近年的工業區變更皆要求必須有共公益性回饋，由於茂德機構願意回饋捐贈與興建特定專用區（二）作為市政府第二行政大樓，因此才讓市政府同意本案依照都市計畫法第27條辦理都市計畫變更。

仲介業者指出，雖然茂德霸氣捐了一棟行政大樓，但實際上容積獎勵也給的很高，所以，以這樣的變更結果，業者不但不吃虧，也能讓都委會委員沒有太大意見，使得變更案速度加快，等於是面子、裡子、銀子都賺到了。

不過，房地產開發業者指出，茂德有什麼本事讓新北市府翻案同意，以解套被「終止」的變更案，未來應該也會成為外界關注的焦點之一吧！

(工商 )