萬事達卡交通支付解決方案里程碑再下一城。萬事達卡攜手桃園捷運共同宣布，將於明(2020)年1月開通信用卡感應支付過閘服務，並自2020年1月18日至4月12日，提供萬事達卡持卡人獨家優惠，持卡人於優惠期間持感應式萬事達卡信用卡或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡搭乘桃園捷運，不限區間乘車，每周六、日即享95折乘車優惠。

萬事達卡積極打造有效率的交通解決方案，與全球150座城市合作推展創新交通支付，在紐約、新加坡、雪梨與倫敦等國際城市締造亮眼成績，同時在17座城市皆已引進開放式支付，消費者無須再經歷排隊購買交通票券、儲值交通票卡等繁瑣程序，只要持一張萬事達卡便能通行無阻。

響應政府「電子化支付5年倍增計畫」及洞察都市化所帶來的各種挑戰，透過在全球發展創新交通支付的成功經驗與領先技術的累積，萬事達卡於今年1月攜手高雄捷運，正式啟動北亞第一個信用卡開放式支付平台。自上線以來，萬事達卡感應式支付交易穩定成長，每月均成長10％以上，且其中使用萬事達卡的支付交易中，更有50％以上的交易是使用手機錢包做為支付媒介，顯示台灣消費者越趨習慣於各式生活場景中使用行動支付。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據聯合國公布的全球都市化調查報告，預估在2050年時，全球將有70％的人口居住在城市裡，而在台灣，居住在都市的人口更將逼近9成。面對全球都市化的迅速發展，各國政府對於高效能管理的需求日益增加，建構有效率的交通運輸系統更是發展重點。繼高雄捷運後，此次攜手桃園捷運提供民眾信用卡感應支付過閘服務，讓國、內外乘客無需排隊購票，更不需要攜帶現金，只要透過一張萬事達卡就能享有暢行無阻的便捷乘車體驗。

觀光局統計數據指出，自2015年起訪台旅客人數持續成長，已連續四年突破千萬。對於國際旅客而言，最重要的便是進出城市樞紐的大眾交通運輸系統之便利性，萬事達卡更洞察開放式交通支付為重要關鍵。

桃園捷運在連結台灣國際航線門戶機場與進入台灣各城市中，扮演重要樞紐角色，自啟用以來，累積總運量已突破6,300萬人次。繼今年5月開放全線車站能以手機購票、刷QR Code過閘等服務後，預期明(2020)年1月正式啟用信用卡感應支付過閘服務後，將大幅提升運輸效率及便利性，使出、入境旅客享有更暢行無阻的乘車體驗，擁有更便捷安全的智慧生活。

(工商 )