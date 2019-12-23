中華郵政公司為提供民眾更安全且便捷的金融服務，積極發展「多元支付」與「虛實整合數位金融」，擴大郵政支付應用範圍，逐步達成「金融服務，無所不在」的普惠金融目標。

中華郵政公司於2018年開辦「連結郵政儲金帳戶付款(Account Link)」服務，提供郵政儲戶便利且安全的付款機制，目前已與街口支付、LINE Pay一卡通、支付連、橘子支付及歐付寶等電子支付業者合作。

2019年中華郵政公司持續推動實體感應式金融卡及虛擬金融卡(行動支付)支付功能，陸續開辦「HCE金融卡雲支付」、「QR Code信用卡帳單掃碼付」、「跨境電子支付QR Code掃碼付」與「郵政VISA金融卡電子發票載具服務」，並串接郵務櫃檯提供「郵政金融卡支付」、「國際包裹QR Code支付稅款」及「i郵箱」支付服務，提供用郵客戶多元付款選擇。

中華郵政公司2019年首度參加Fintech Taipei 2019台北金融科技展，以多元支付及便利生活為主軸設立專館，融合「郵政金融生態圈概念」、「多元支付郵便利」、「虛實整合郵購站」與「智慧物流i郵箱」四大主題，展期兩天共吸引近3千位民眾體驗郵政數位服務連結日常生活的便利性。

展望2020年，中華郵政公司規劃「i郵箱QR Code支付」、「i郵箱金融卡支付」、「ATM增加QR Code無卡提款功能」及「郵政VISA金融卡搭乘(高捷、桃捷)大眾運輸系統」等多項服務，便利民眾生活，並推動「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」簡化線上身分核驗流程，讓民眾更省時且安全地註冊成為應用服務平臺會員，促進創新服務推動。

在開放銀行(Open Banking)部分，中華郵政公司著手透過應用程式介面API技術與財金公司及第三方業者 (TSP)合作，提供開放API第一階段「公開資料查詢」及第二階段「消費者資訊查詢」服務。

中華郵政公司未來將因應數位科技發展、以客戶導向思維，將產品或服務無縫融入民眾日常生活，提供全方位的金融支付服務，建構「金融服務即生活」的郵政數位金融服務生態圈。

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