柯佳嬿、許光漢23日為中視、衛視中文台《想見你》宣傳，戲中柯佳嬿有被霸凌橋段，她說國小會被同學欺負，像是把她從鞦韆上推很高不給下來，或者同學把別人彩色筆放到她抽屜，誣賴說是她拿走。個性害羞內向的她，不喜歡到人多的地方，學表演後才發現這些事情對自己有些影響，「以前會努力想成為某種樣子，慢慢放開後就比較自在」。

柯佳嬿今和許光漢為戲宣傳。（衛視中文台提供）

她戲裡分飾兩角，陳韻如角色害羞怕生，和她自己學生時期灰澀和陰鬱部分相像，笑說「她（陳韻如）那個死樣子，為什麼男人緣那麼好」，不過她覺得這角色很悲傷、後勁很強；至於黃雨萱角色，堅強及不喜歡的事物不勉強自己和她最貼近。她對角色很有共鳴，拍戲期間在房裡看劇本，常常看著看著就掉淚，「這部戲每個角色都很令人心疼」。

柯佳嬿直言和許光漢的表演頻率非常契合，沒有磨合期。（衛視中文台提供）

《想見你》在豆瓣評分已攀升到9.1，劇中2人有躺在被窩裡的甜蜜戲，柯佳嬿說，原本編劇寫得沒有這麼親密，但導演希望強調甜蜜才能對照悲傷，「有回憶戲出現的時候，能親就親，能多甜就多甜」。柯佳嬿笑說，「拍這部戲很辛苦，但網友全部的留言都是許光漢好帥」，也誇網友厲害，會看到細節推敲後面劇情，「有網友猜到百分之80大方向」，連她去早餐店也會被店員追著要她劇透，她會回「自己看下去」。

許光漢因《想見你》狂飆人氣，社群網站粉絲數和收視率一樣穩定成長。柯佳嬿說，「看劇本時覺得他太討喜了，拍攝時就覺得播出時會風靡萬千少女，這個男友完美程度直逼當年的李大仁」。許光漢巧合在幾部影視作品《陽光普照》、《罪夢者》、《想見你》都有往生戲，柯佳嬿開玩笑：「他是2019辦最多告別式的男星。」但不忘誇他是「很有潛力的演員」，2人表演頻率也非常契合，完全沒有磨合期。

柯佳嬿、許光漢的角色很受喜愛。（衛視中文台提供）

劇中柯佳嬿告白失敗，被許光漢發好人卡，生活中也會這樣拒絕女生？許光漢露出靦腆表情：「不會那麼直接，我還是會希望保持朋友關係。」旁人虧這樣有曖昧空間，他補充「我會說『真的』不好意思」。他圈粉有男有女，自嘲生活無聊，「我可以一天不用手機的那種」，常困擾在社群網站要和粉絲分享什麼主題，「有生活感或拍我正在做的事迴響比較大」。

被問到耶誕和跨年怎麼過？柯佳嬿說沒特別安排，除非有人約，《想見你》去年開拍時就是12月，「還記得跨年夜大家都要外出派對，我們則是衝回家等隔天一大早拍戲，拍戲時，覺得自己和節日沒關係，久了就沒太大感覺」。許光漢聖誕節當天看落日飛車的演唱會。有過瘋狂的跨年經驗？他回憶高中時，有次和一群男生從台北車站騎車到淡水，在網咖打戰略遊戲打到天亮。

(中時 )