國際海事組織（IMO）要求船隻使用低硫含量燃料的新規定在不足2周內就要實施，專家擔心航運業對此仍未做好準備，給能源市場帶來前景不明的混亂期。

IMO從明年元旦開始強制所有船用燃料含硫量，從目前最高3.5％大幅調降至不得高於0.5％以降低污染。

儘管許多大型油商和航運公司已砸數十億美元計資金來因應新規定，但專家認為許多能源與航運業者似乎還沒做好充足準備。

CNBC報導，航運資訊商Xeneta執行長貝格隆德（Patrik Berglund）認為能源與航運市場完全被翻轉過來，卻沒有人能說明市場將何去何從。

雖然外界已預計船隻所使用的燃料與運費等將增加，但航運顯然沒有好好利用這難得機會，情況之混亂讓人吃驚，航運商的客戶也受市況不明拖累。

貝氏原先形容新規定是航運商「一生中難得機會」調高運費。

聯合國十多年前提出減硫建議，其旗下IMO在2016年採取建議，包括美國等逾170個國家都簽署減硫規定。這表示未來任何船違反新法，其只要停泊在簽署國港口即遭取締和被扣押。

ClipperData商品研究部主管史密夫（Matthew Smith）以此認為高達90％業者會想盡辦法滿足新規定。

重大航運公司正著手採用低硫燃料，因為主要港口不可能違規提供含硫量超標的燃料，而且航運商一旦違規，其所投保險立即失效甚至無法經營。

PVM Oil Associates分析師瓦格（Tamas Varga）認為新規生效後影響是不明朗的亂局。許多人都不清楚會發生什麼事，必須到明年才能逐漸看清楚新規定對能源與航運產的影響。

全球逾90％貿易透過海運來完成，若當中因新規而導致運費大漲或業者違規而無法經營，對全球經濟會構成重大影響。

(工商 )